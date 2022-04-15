Cadde ortasında dehşet anları! Yaşlı kadın durdurmaya çalıştı 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika... Edinilen bilgiye göre korkunç olayda, 43 yaşındaki Burhanettin L., Berat S. (19) tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İHA'nın haberine göre kanlar içinde yere yığılan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Burhanettin L.'yi önce Serik Devlet Hastanesine, sonra Antalya'da farklı bir hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Burhanettin L.'yi vuran Berat S. otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Berat S. polis tarafından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere, Burhanettin L.'nin pompalı tüfekli saldırgandan kaçışı, bir iş yerine sığınarak yerde bulunan tabureyi saldırgana fırlatması yansıdı.

Pompalı tüfekli saldırganın Burhanettin L.'ye ateş ederek olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve onu bekleyen bir araca bindiği anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, görüntüde Burhanettin L.'nin vurulduktan sonra dışarı çıktığı da görüldü. Görüntülere yaşlı bir kadının pompalı tüfekli saldırganı durdurmaya çalıştığı da yansıdı.