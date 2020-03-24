Eski milli kaleci Akbay vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı kulüple maç yapan son ekip olan Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi yaşanıyordu. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif olduğunu açıkladı!

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. EvdeKal Türkiye."