İzmir'de, cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de önceki gün kent genelinde merkezi olarak okunan ezan sistemine girilip şarkı yayını yapılmıştı. Benzer skandal dün de iki camide yaşanmış, İzmir İl Müftülüğü merkezi ezan yayınına ara verildiğini duyurmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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