İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Can Holding'e yönelik başlatılan; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı, kamuoyunca “Can Holding” olayı olarak bilinen soruşturma kapsamında; ikinci dalga operasyon yapıldı.

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yurtdışında olduğu tespit edilen 3 kişi ile 6 ayrı kişi için de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.