Son dakika haberi: Çanakkale'de sağanak yağış! İstanbul ve İzmir için uyarı - Hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak?

Son dakika haberi: Çanakkale'de sağanak yağış! İstanbul ve İzmir için uyarı - Hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde halen etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden sonra ise İstanbul il geneli, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.