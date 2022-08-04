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Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran cinayet! Son dakika: Cani koca, karısını öldürüp bodruma sakladı! - Güncel haberler
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Konya'da yaşandı! Cani koca, karısını öldürüp bodruma sakladı!

Konya'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Bayram Süner, evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek eşinin kaybolduğunu söyleyerek güvenlik kameralarına bakmak istedi. İş yeri müdürü, jandarmadan izin almadan, görüntüleri paylaşamayacağını söyleyerek bu talebi reddetti. Süner'in hareketlerinden şüphelenen müdür, durumu jandarmaya bildirdi. Bayram Süner'in evine giden jandarma ekipleri, Fadim Süner'in cansız bedenini evin bodrumunda buldu.

Kan donduran cinayet! Son dakika: Cani koca, karısını öldürüp bodruma sakladı! - Güncel haberler
Cani koca, karısını öldürüp bodruma sakladı!
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DHA

Konya'da, Bayram Süner, tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı.

DHA'nın haberine göre evinin yakındaki iş yerine gidip, `Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?" deyince ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan Bayram Süner, ifadesinde eşini öldürüp, cansız bedenini bodruma sürükleyerek indirdiğini, burada da başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

GÖĞSÜNDEN TABANCAYLA VURDU

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cansız bedenini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cansız bedenini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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