Cani koca, karısını öldürüp bodruma sakladı! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, Bayram Süner, tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı. DHA'nın haberine göre evinin yakındaki iş yerine gidip, `Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?" deyince ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan Bayram Süner, ifadesinde eşini öldürüp, cansız bedenini bodruma sürükleyerek indirdiğini, burada da başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

GÖĞSÜNDEN TABANCAYLA VURDU Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cansız bedenini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.