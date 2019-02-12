Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14´te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı'da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı.

Deprem, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. DHA'nın haberine göre depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyü olarak belirledi.

ÇANKIRI VALİSİ: HERHANGİ BİR SORUN GÖRÜLMÜYOR

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde Depremi ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.

Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı. Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremi hisseden vatandaşların iş yerlerinden dışarı çıktığı gözlendi. Bu arada deprem, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

BELEDİYE BAŞKANI: YÜKSEK BİNALARIMIZDA UFAK ÇATLAKLAR VAR

Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.

Onay, yaptığı açıklamada, ilçede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.