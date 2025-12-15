Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çatalca'da taş ocağında kamyon devrildi: 64 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Çatalca'da taş ocağında kamyon devrildi: 64 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

        Çatalca Ferhatpaşa'daki taş ocağında kum boşaltımı sırasında zemin çökmesi sonucu kamyon damperi altında kalan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:46
        Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana gelen kazada, kum boşaltımı sırasında zeminin çökmesi sonucu kamyon devrildi. Kamyonun damperi arasında sıkışan 64 yaşındaki sürücü Şaban S. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

