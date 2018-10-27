Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konulu dörtlü zirve öncesi ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Suriye konulu dörtlü zirve öncesi İstanbul'da ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi Vahdettin Köşkü'nde Rus mevkidaşı ile bir araya geldi.

Bakan Akar ile Şoygu arasındaki görüşmede İdlib'teki son durum başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

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