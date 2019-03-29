Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek'te başladı.

Toplantı öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov, iki ülke bayrakları önünde basına poz verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, görüntü alan ve fotoğraf çeken gazetecilere, "Arkadaşlar pahalı makineleriniz var biliyoruz ama flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı.



İki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Bakanların görüşmelerinin ardından heyetler arasında görüşmeler yapılacak.



Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gitmesi bekleniyor.