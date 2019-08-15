Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bugün ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarımız başladı. Gözlem noktalarımız da olacak, birlikte devriyelerimiz de olacak. Trump'ın burada 20 mil sözü var. Buradan YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Bölgenin istikrara kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'den geri dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli mülteci var. Orada kendilerini güvenli hissetmedikleri için dönemiyorlar. Bu terör örgütleri en çok Kürtleri kendisine tehdit görüyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile ABD silah yardımını devam ettiriyor."

F35 PROGRAMI

F35 konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F35 programından çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor" diye konuştu.