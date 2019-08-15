Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak, "Bugün ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarımız başladı. Gözlem noktalarımız da olacak, birlikte devriyelerimiz de olacak. Trump'ın burada 20 mil sözü var" dedi

Son dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin açıklama yaptı.  Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bugün ABD heyeti Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarımız başladı. Gözlem noktalarımız da olacak, birlikte devriyelerimiz de olacak. Trump'ın burada 20 mil sözü var. Buradan YPG ve PKK'lıların çıkarılmasıdır. Bölgenin istikrara kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'den geri dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli mülteci var. Orada kendilerini güvenli hissetmedikleri için dönemiyorlar. Bu terör örgütleri en çok Kürtleri kendisine tehdit görüyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken bile ABD silah yardımını devam ettiriyor."

F35 PROGRAMI

F35 konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F35 programından çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor" diye konuştu. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı - HABERLER
DÜNYAKuş sürüsüne çarptı mısır tarlasına indi! 23 yaralı
SON DAKİKA! Pakistan Başbakanı Handan uluslararası topluma Keşmir uyarısı - HABERLER
DÜNYAPakistan Başbakanı'ndan dünyaya Keşmir uyarısı!
SON DAKİKA! ABD'de silahlı saldırı: 6 polis memuru yaralandı! - HABERLER
DÜNYAABD'de silahlı saldırı: 6 polis yaralı
ABD Başkanı Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Hong Kong çağrısı
DÜNYATrump'tan Şi'ye Hong Kong çağrısı
Clinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
DÜNYAClinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti
DÜNYAYemin ederek görevine resmen başladı
İtalya'da 2 avroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı
DÜNYAİki avroya oynadı bir gecede milyoner oldu
NATO jet krizinde Rusya'yı suçladı
DÜNYANATO jet krizinde Rusya'yı suçladı
Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
DÜNYAİdlib'de savaş uçağı düşürüldü
Boris Johnson'dan sosyal medya üzerinden Brexit mesajı
DÜNYABoris Johnson'dan sosyal medya üzerinden Brexit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X