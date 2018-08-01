Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan ABD'li rahip Brunson nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde gergin bir dönem yaşanıyor. ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulanacağını belirtmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve yargı süreci İzmir'de devam eden Brunson geçen hafta ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Mahkeme, Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsine ve yurtdışına çıkış yasağına yaptığı itirazı dün reddetmişti.

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