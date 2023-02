DHA'nın haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"KRİZE GİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Bugün kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılmaya başlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bölge monoblokta 2008 yılında güçlendirilmişti, tek bir bölümü kalmıştı güçlendirilmeyen orayı da güçlendirmiştik. Ama 2008'deki güçlendirme kriterleri deprem yönetmeliği ile 2023'teki yönetmelik çok farklı. Şu an bilim insanları bize riskli olduğunu söyleyince, bizim de riskli olduğu rapor edilmiş bir yerde insanımızı çalıştırmamız mümkün değil" dedi.