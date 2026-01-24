Habertürk
        Son dakika: Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

        Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:47 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:47
        Hapishanede kanlı tartışma!
        Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı.

        OLAYA 21 HÜKÜMLÜ KARIŞTI

        Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi.

        BİR HÜKÜMLÜ AĞIR YARALANDI

        Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        İLK MÜDAHELENİN ARDINDAN CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

        Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.  (DHA) 

        #sakarya
        #Son dakika haberler
