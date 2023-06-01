Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP bürosuna saldırıda 3 şüpheli gözaltında
ABONE OL

İstanbul'da CHP mahalle bürosuna saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP mahalle bürosuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: CHP bürosuna saldırıda 3 şüpheli gözaltında
DHA

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklarken olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosuna geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi. Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Ortağını öldürmekten 17 yıldır aranıyordu! Seri cinayetler ortaya çıktı!
GÜNDEM Ortağını öldürmekten 17 yıldır aranıyordu! Seri ...
Son dakika haberi: Cinayete teşebbüs! Sokağa hızlı girip 3 kişiyi ezdi
GÜNDEM Cinayete teşebbüs! Sokağa hızlı girip 3 kişiyi ezdi
Son dakika: Kocaeli Gebze'de işçi servisi TIR'a çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var - Güncel haberler
GÜNDEM İşçi servisi TIR'a çarpıp devrildi! Çok sayıda yaralı ...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Net ve brüt yeni asgari ücret ara zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammında alt sınır belirleniyor!
DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | DSİ işçi alımı sonuç ekranı ile kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte sonuç ...
Son dakika: Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
GÜNDEM Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı
GÜNDEM Sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı
Van'da iki aile arasında kavga: 14 yaralı
GÜNDEM İki aile arasında kavga: 14 yaralı
Uşak'ta yıldırım düştü, 18 küçükbaş hayvan öldü
GÜNDEM Uşak'ta yıldırım düştü, 18 küçükbaş hayvan öldü
Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
GÜNDEM Motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.