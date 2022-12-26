CHP'de adaylık istifaları başladı! İşte ilk isimler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: CHP'de adaylık istifaları başladı! CHP milletvekili aday adayı olmak isteyen ilk isimler - Güncel haberler
ABONE OL

CHP'de adaylık istifaları başladı! İşte ilk isimler

CHP'de milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanları için süre bugün doluyor. Şu ana kadar İzmir, Mersin, Bursa, Hakkari ve Malatya'nın da içinde olduğu 18 il başkanının istifası genel merkeze ulaştı

Son dakika: CHP'de adaylık istifaları başladı! CHP milletvekili aday adayı olmak isteyen ilk isimler - Güncel haberler
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00

CHP'de milletvekili aday adaylığı amacıyla istifa edecek il ve ilçe başkanlarına geçtiğimiz 22 Kasım'da yazı gönderildi. Adaylık düşünenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi.

Bu süre zarfında birçok il ve ilçe başkanı genel merkezi ziyaret etti ve uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürenin dolmasına saatler kala isimler netleşti. Buna göre toplam 18 il başkanının istifa mektubu genel merkeze ulaştı.

O il başkanları arasında İzmir, Bursa, Hakkari, Mersin, Malatya, Van, Edirne ve Tunceli il başkanları da yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Y&uuml;cel de istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de istifa etti

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise adaylık başvurusu yapmadı.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı.

İstifa eden CHP Karab&uuml;k İl Başkanı Abdullah &Ccedil;akır
İstifa eden CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır

CHP kaynakları milletvekilliği adaylığı için il veya ilçe belediye başkanlarının istifalarının ise söz konusu olmadığını ifade etti.

İstifa eden CHP &Ccedil;orum İl Başkanı Mehmet Tahtasız
İstifa eden CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız

İstifasını sunan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa &Ccedil;elik
İstifasını sunan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSB: Suriye ve İran'dan yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
GÜNDEM MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan ...
YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?
GÜNDEM Gözler YKS tarihinde!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı: Tek adayla gidilmeli ve işi bitirmeli 
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı: Tek ...
Eskişehir'de kaldırımlar park alanı oldu
GÜNDEM Eskişehir'de kaldırımlar park alanı oldu
Son dakika: İzmir'de çocuğunun gözü önünde karısını boğazından bıçakladı! - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Çocuğunun gözü önünde karısını boğazından bıçakladı!
Sahaflar Çarşı'na Nasıl Gidilir? Sahaflar Çarşısı Nerede ve Hangi Semtte?
GÜNDEM Sahaflar Çarşı'na nasıl gidilir?
Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?
GÜNDEM Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir?
Mısır Çarşısı'na Nasıl Gidilir? Mısır Çarşısı Nerede, Hangi Semtte Bulunuyor?
GÜNDEM Mısır Çarşısı'na nasıl gidilir?
Kocasinan'da 29 bin 934 talep çözüme kavuşturuldu
GÜNDEM Kocasinan'da 29 bin 934 talep çözüme kavuşturuldu
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | Gözler PTT personel alımı ilanında! PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları neler?
GÜNDEM Gözler PTT personel alımı ilanında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.