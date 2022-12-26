CHP'de adaylık istifaları başladı! İşte ilk isimler

CHP'de milletvekili aday adaylığı amacıyla istifa edecek il ve ilçe başkanlarına geçtiğimiz 22 Kasım'da yazı gönderildi. Adaylık düşünenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi.

Bu süre zarfında birçok il ve ilçe başkanı genel merkezi ziyaret etti ve uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürenin dolmasına saatler kala isimler netleşti. Buna göre toplam 18 il başkanının istifa mektubu genel merkeze ulaştı.

O il başkanları arasında İzmir, Bursa, Hakkari, Mersin, Malatya, Van, Edirne ve Tunceli il başkanları da yer aldı.