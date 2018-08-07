CHP'de yeterli imza ve kurultay tartışmaları sürüyor. Çağrı Heyeti 630 imza teslim edildiğini e kurultayın derhal yapılması gerektiğini söylüyor. Parti yönetimi ise 569 imzanın geçerli olduğu, bazı delegelerin sonradan imzalarını çektiğini belirtiyor. Çağrı Heyeti ise bu iddiaya, 'İmza sayıları ile oynadılar' şeklinde yanıt veriyor.

Kurultay ve yeterli imza tartışmaları sürerken en çok merak edilen sorulardan biri de 'İmza verdikten sonra geri çeken delegeler kimler?'. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım imzasını geri çektiği belirtilen 31 delege arasında yer alıyor. Aydın ve Arık imzalarını neden geri çektiklerini açıkladı. İşte 2 vekilin açıklamaları...

Bursa Milletvekili Erkan Aydın: Tabanda, örgütte ve halkta değişim talebi oluştu. Biz de kayıtsız kalamadık. Daha sonra iki taraf süreci çok kötü yönetti; genel merkez de, Muharrem İnce de. Bu tartışmanın yerel seçim öncesi bizi daha kötü noktaya götüreceğini gördüm. Seçimlere odaklanmamız gerekirken, birbirimizi yıpratmakla geçiriyoruz vakti. Sadece genel başkan değişmesiyle iktidar olacağımız yok. Olacaksa; tüzük ve program kurultayı, siyaset yapış ve halka dokunuş tarzımız... Belki bir haftalık kurultay yapmalıyız. Bunu yerel seçim öncesi yapmanın, kim kazanırsa kazansın, zarar vereceğini gördüm. Tartışmanın bizi erittiğini hissettim. Ailede dört kişi farklı fikirde oluyor ama aile dağılıyor mu? Aile olmaya devam ediyor. Bunları başaramayacakmışız gibi hissettim. Bursa’da bile kamplaşmalar oldu. Yara aldık. Yaranın kangrene dönüşmesini doğru bulmadığım için kurultayın yerel seçimden sonraya alınmasını istedim. Ama sadece genel başkanlık seçimi değil... Programımız eski, bir Allahın kulu açıp okumuyor. Tüzüğümüzde bir sürü madde var, kimse memnun değil. Siyaset tarzımız çok sıkıntılı. Halka ulaşmada sorunlarımız var. Çıksın herkes fikrini söylesin. Genel başkan değişirse o zaman değişsin.

Kayseri Milletvekili Çetin Arık: İşin gerçeği üzerimizde yoğun bir baskı vardı. “Değişim şart, görmüyor musunuz, kendinizi mi düşünüyorsunuz, keşke oy vermeseydik” gibi telefonlar geliyordu. Muharrem İnce ile ne telefonda, ne TBMM’de görüştük. İmza verdiğimizi bilmiyordu. Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile geçen pazar günü TBMM’de basın açıklaması yapmaya karar verdik. Şunu söyleyecektik: “Kurultaydan korkmayalım, elbirliğiyle kurultaya gidelim.” Açıklamadan bir gece önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verelim, öyle açıklama yapalım, nezaketsizlik olmasın dedik. Akşam Kılıçdaroğlu’na düşüncelerimizi söyledik. Kılıçdaroğlu’nun yöneliminin de partiye genel başkan yetiştirmek olduğunu, değişimden çekinmediğini hissettik. Ancak kurultayın yapılmasının partiyi böleceği endişesini hissettik. “Parti bizim partimiz” diyerek, yerel seçime hazırlanmamız gerektiğini düşünüp hem basın açıklamamızdan vazgeçtik, hem imzayı geri çektik. Şahsi ikbalimizi düşünseydik imzamızı çekmezdik.

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