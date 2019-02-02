CHP'de kritik dakikalar

CHP’de Parti Meclisi’nin onayına sunulacak yaklaşık 100 kişilik listenin görüşüldüğü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren MYK'da son şekli verilen aday listesi Parti Meclisi’ne gönderildi. Oylamanın yapılacağı PM toplantısı saat 15.00'te başladı.



Habertürk’ten Ömer Topsakal’ın edindiği bilgilere göre Erzurum, Muş ve Şırnak adayları belli olacak. Henüz belirlenemeyen Ordu ve Siirt ise PM’ye gelmedi.



İSTANBUL



Gürsel Tekin’in adaylığının gündeme geldiği Şişli’de eski SHP İlçe Başkanı Muammer Keskin, PM onayına sunulan listede yer aldı.



Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç için oylama yapılacak. Küçükçekmece için oylanacak isim ise Kemal Çebi.



Kadıköy için önceki PM toplantısında 30 oy alan Şerdil Odabaşı için de yeniden oylama yapılacak.



Dün Kılıçdaroğlu’nun adaylık teklifini kabul eden ÖDP’li Alper Taş da Beyoğlu için oylanacak isim.



İZMİR



Buca ilçesi için Suat Nezir, oylamaya sunuldu.



ADANA



Seyhan ilçesi için Akif Kemal Akay PM’de oylanacak.



AÇIKLANMAYAN YERLER İÇİN YETKİ

İstanbul’da Silivri, Ankara’da Etimesgut, İzmir’de Bayraklı ilçeleri için ise isim açıklanmadı. Açıklanmayan yerler için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday belirleme yetkisi alacak.