CHP'de ön seçim için MYK'ya yetki

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

"ÖN SEÇİM" UYGULAMASI MASAYA YATIRILDI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı.

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ÖN SEÇİMİN HUKUKA VE PARTİ TÜZÜĞÜNE UYGUNLUĞU KONULARI ELE ALINDI

Bu kapsamda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

MYK TOPLANTISINDA DA GÜNDEME GELECEK

Toplantıda, yönerge PM üyelerince oylamaya sunulmazken, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Ön seçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.

MYK TOPLANTISI SAAT 18.00'DE BAŞLADI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

ÖN SEÇİM UYGULAMASI ELE ALINACAK

MYK'de, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirilecek ve burada görüşülen ön seçim uygulaması ele alınacak.

Ayrıca, MYK'de, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşülecek.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.