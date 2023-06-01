CHP'de sıcak saatler! Arka arkaya toplantılar...

CHP'de gündem yoğun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. Bugün yapılacak CHP MYK toplantısının ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

CHP'de, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından arka arkaya toplantılar gerçekleşiyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. MYK toplantısının ardından ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu bir araya gelirken, görüşmede seçim sonuçları ve bundan sonraki yol haritası ele alındı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

CHP'de günün en önemli toplantılarından birisini ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı oluşturuyor. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından bazı MYK üyeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuştu. Seçimde başarısız olunduğu algısı yaşanmaması için Kılıçdaroğlu istifaları kabul etmemişti.

Bugünün son toplantısı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında olacak. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, MYK toplantısının ardından saat 17.30'da bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda seçim sonuçları, yol haritası ve kurultayın masaya yatırılması bekleniyor.

CUMARTESİ PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR

3 Haziran Cumartesi günü ise CHP Parti Meclisi (PM) kapalı toplantı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda da seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay görüşülecek. Geçtiğimiz yıl yapılması gereken CHP Olağan Kurultayı seçimler gerekçesiyle parti tüzüğünün verdiği yetkiyle 1 yıl ertelenmişti. Bu yıl yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan CHP PM toplantısında, CHP'nin Meclis yönetimi de belli olacak. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis Grup Başkanı seçilecek. Bu koltuk için Özgür Özel'in ismi öne çıkıyor. Toplantıda ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri ve diğer yönetim organları da belirlenecek.