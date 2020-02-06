CHP'den CNN Türk'e boykot

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CNN Türk yayınlarına hiçbir parti üyesinin katılmayacağını açıkladı.
— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 6, 2020
Açıklamalarında CNN Türk'ü eleştiren Özkan, yerel seçimler sonrası yayınların Merkez Yönetim Kurulu'nda değerlendirildiğini belirterek "3 Şubat 2020 tarihindeki toplantımızda partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partililerin CNN Türk yayınlarına katılmama kararı alınmıştır. Yöneticisinden üyesine hiçbir CHP'li CNN Türk yayınlarına çıkmayacak" şeklinde konuştu.
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