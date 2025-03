CHP, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) 'Kayyum atama' yetkisi veren 7539 sayılı, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemi ile Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesini sunmasının ardından AYM önünde açıklama yaptı.

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Adeta İmamoğlu'na dokunan yanar zihniyeti ile her türlü hukuki girişimden öte, 'Saldırı' olarak nitelendirilebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bir kez daha söyleyelim ki; dirençle, kararlılıkla, adalet, demokrasi ve hukuktan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

'HİÇ KİMSENİN MAL VARLIĞININ GARANTİSİ YOK'

7539 Sayılı Kanun'un her halükarda iptali ve yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunduklarını kaydeden Günaydın, "TMSF'nin şirketlere kayyum atama yetkisi, bu yetki sonrasında TÜSİAD Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yasa neyi öngörüyor Yasa, ilgili şirketlere veya mal varlığı değerlerine 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle TMSF'nin kayyım olarak atanmasını öngörüyor. TMSF'nin, 'Türk Ticaret Kanunu' hükümlerine tabi olmaksızın şirketlerin genel kurul yetkilerini kullanabilmesine amir olması, TMSF'nin şirketin veya varlıkların ya da mal varlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına ya da feshiyle tasfiyesine karar verebilmesine amir olması, satış ve tasfiye işlemlerinde ise azınlık hisselerinin sahiplerinin rızasını aramıyor. İlgili şirketlerin veya mal varlığı değerlerinin satılması veya tasfiye edilebilmesi için alınan müsadere kararlarının kesinleşmesi de beklenmiyor. Bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sadece CHP'nin değil, muhalefetin bütün itirazlarına rağmen geçirildi. Bu karar yürürlükteyken sadece demokratik olarak değil, mal varlığı açısından da hiç kimsenin bu memlekette garantisi yoktur. Eğer muhalif torbasına koyulduysanız, 3 kuşak boyunca biriktirdiğiniz her türlü mal varlığına TMSF kayyım olarak atanabilir. Her türlü tasfiye işlemini yapabilir, üstelik azınlık hissesi sahiplerinin de oradaki iradelerini aramaz. Yani asıl sorumlu tutulan mal varlığı sahibinin değil, azınlık hissesi sahiplerinin de herhangi bir şekilde yararı ve çıkarı korunmuyor" diye konuştu.