CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bülent Ecevit'in ölümünün 12'nci yılını andık. Onun milliyetçiliği Beş Parmak Dağları'nda yazılıdır. Kimseden özür dilemedi, pazarlık yapmadı. Eğer bugün Ortadoğu'da dram varsa 16 yıldır ülkeyi yönetenlerdendir."

"Adalet, hak aramanın gereğidir. Bir haksızlığa uğradıysanız, size birinin hakkını teslim etmesi gerekir. Adaleti yıpratırsanız, devleti çökertirsiniz. Adalet devletin temelidir. 'Devletin bütün nehirleri, adalete olan susuzluğu gidermez' diyor ünlü bir düşünür. Adaleti dağıtanların, adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğü ilkesiyle karar vermeleri gerekir. Adaleti dağıtan kişi bir güce teslim olmuşsa, adaleti dağıtamaz."

"Eren Erdem, yurtdışına kaçacak diye tutukluyorlar. FETÖ ile ilgili kitap yazmış. Tehlikesini dünyaya duyurmuş. Yurtdışı yasağı kalkmışken defalarca yurtdışına gitmiş, gelmiş. Uyuşturucu baronu dışarda, Erdem içerde. Adalet bu mu? AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum."

"Gizli tanık var. Eren Erdem'e mesaj atmış. 'Beni buldular, senin aleyhinde konuşursam vergi borçlarımı silecekler' diyor. Daha sonra mahkemede, "Aleyhinde ifade vermemi istediler, intiharın eşiğindeydim, psikolojim iyi değildi' diyor. 2 hakim, 'serbest bırakalım' diyor. Diğerleri, 'hayır tutuklayalım' diyor."

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