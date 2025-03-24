CHP heyetinden İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcıları; Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15.00'te İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret edecek, ziyaret sonrası basın açıklaması yapacak.
Giriş: 24.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:49
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