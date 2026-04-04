Kütahya'da, 103'üncü 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları özetle şöyle:

"Bu şehir hiç teslim olmadı, hiç utandırmadı ve seçtiğini bırakmadı, zafere ulaştı. Ben bugün buraya büyük saldırılara rağmen bir direnişin içinden, Kütahya'nın vicdanına güvenerek, Gazi'nin emaneti sandığa sahip çıkan Kütahyalılarla birlikte mücadeleye, eyleme geldim. Biz bu güzel şehri 74 yıl boyunca kazanamadık ama hep Kütahya'yı anlamaya çalıştık.

Eyüp Kahveci'ye ve size güvendik ve birçok belediye başkanlığını Kütahya'da birlikte kazandık. Kütahya örgütü, tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızın arkalarında önemli bir mücadele veriyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Kütahya'yı bir parti, bir partinin genel başkanı kazanmadı. Kütahya'yı buradaki demokratlar, Kütahya ittifakı kazandı. Kurtuluşu birlikte arayan Kütahya ittifakının tüm bileşenlerine yürekten teşekkür ediyorum.

İktidarın silkeleyin dediği belediyelerden biri olan Kütahya Belediyesi'nde Eyüp başkan, memnuniyet anketinde iyi çıkıyor. Tüm zorluklara rağmen Kütahya'da sadece ihtiyaç sahiplerine 56 milyon TL'lik destek sağlandı. YKS'ye giren öğrencilerin sınav başvurularının karşılanması ve birçok hizmeti size sundu. Bozkırın ortasında bir çiçek gibi açan Eskişehir'in yolunda Kütahya, turizm ve gastroyla yürüyecek. Eskişehir mucizesini Kütahya'da yaşayacak.

Zaferin ve Büyük Taarruzun şeyine çok şey borçluyuz. 2025 yılı 18 milyar TL vergi ödemiş Kütahya, 7.5 milyar TL'lik yatırım bütçesi var ne yazık ki. AK Parti iktidarında Kütahya'nın nüfusu, 23 yılda, 90 bin azalarak, 570 bine düşmüş durumda. Kütahya bırakın büyük şehir olmayı küçülmüş ve gerilemiş. Kütahya'daki şeker, azot, gübre fabrikaları özelleştirilmiş. Demirel ne diyordu: 'Azot fabrikası zarar edecek ama gübre üretecek ve o gübreyi çiftçi kullanacak ve ülkeye bereket gelecek.' Zarar ediyor diye sattılar.

2011'de hızlı tren sözü verdiler, 15 yıl geçti, hızlı tren Kütahya'yı pas geçti. Kütahya, yıllarca halkçı belediyecilikten uzak kaldı. İktidar ne mağduriyetleri giderdi ne de bu kentin önünü açacak bir şey yaptı. Bir dahaki gelişimde bu otobüsün üzerine iktidar partisinin genel başkanı olarak çıkacağım. Kütahya bir tarım kenti, tarım arazilerine yapılan imarı ifade ettim. Öyle bir süreçteyiz ki Türkiye'de AK Parti'nin kurduğu bir kara düzen var.

Çiftçiye verilen para 2 milyar lira, faize verilen para 640 milyar lira. Burada yanlış hesapla açtıkları bir Zafer Havalimanı var ve 50 milyon Euro'ya mâl ettiler. Hastaneye hasta, yola araç garantisi, havalimanına uçuş garantisi verdiler ve bu havalimanına kadar 4.1 milyar TL ödeme yapıldı. Dahası 2044 yılına kadar oradan uçak uçmasa da 10 milyar lira ödeme yapılacak.

Çiftçiye hak ettiği desteğin beşte birini veriyorlar. Yeniden köylü, milletin efendisi olunca uçana, kaçana garanti değil; köylüye, çiftçiye, hayvancıya destek garantisi verilecek ve o destekleme üretene her koşulda ödenecek. Kütahya'da çalışan sayısı 160 bin, emekli sayısı ise 143 bin. Hepinizin hakkını hep birlikte alacağız. Bu hükümet emeklisine açlığı, asgari ücretlisine boyun eğmeyi öğretmeye çalışıyor.

Şöyle yapıyorlar parayı zengin isteyince, iki elleri kanda olsa buluyorlar ama emekliye gelince kaynak kalmadı diyorlar. 3 Kasım 2002'de, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti yani 42 bin TL yapıyor bugünün hesabıyla. Biz asgari ücretin 39 bin TL olmasını savunuyoruz ve en düşük emekli maaşı da o düzeyde olacak ve zaman içinde artacak. Bizim 1.5 kat hesabımıza göre emekli maaşı 58 bin TL olacak. 8 çeyrek altın alabilen emekli maaşı artık 2 çeyrek altın alabiliyor.

Aynı hesap asgari ücret için de geçerli. Onlar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret artık 2 çeyrek altın alabiliyor. CHP iktidarında asgari ücret bir yıl alınacak bir ücret olacak ve kıdem arttıkça maaşı yükselecek. CHP, sermaye ve patron düşmanı değildir ama kalkınmacıdır. Üretim için tüm imkanları yaratmaktan yanadır. Adil bir vergi düzeninin, hakça bölüşmenin garantisidir.

Ekonomide öyle beceriksizlikle karşı karşıyayız ki, pandemide bütün dünya faiz artırdı. Ama kendisi 'sadece ben bilirim ben' dedi. Tek rakama yaklaşan enflasyonu yüzde 80'e kadar fırlattı. 'Kur Korumalı Mevduat al' dedi zenginlere, bizim cebimizden en büyük kaynak transferini yaptı. Şimdi bu dönemde, CHP seçimleri kazanacak diye 19 Mart'ta bir darbeye giriştiler. Emekliye lazım olan paranın 250 katını yaktılar. Kırılgan bir ekonomi yarattılar. İran savaşına yakalandılar. Petrol fiyatı dünyada arttığı anda hemen pompaya yansıyor.

Biz zam yapmayın enflasyon artar dedik, zamdan vazgeçip dediğimizi yaptılar. ÖTV'den karşılanacak pay aşılınca KDV'den karşılansın dedik. Petrol düşse de fiyatları düşüremezsin dedik. Dün akaryakıta olan zam yüzünden elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam geldi. Bundan sonra yandı gülüm keten helva. Bundan sonra her şeye zam. Sonra Hürmüz açılsa da fiyatları nasıl indireceksin. Yeni bir enflasyon dalgasını hayatımıza sokuyorlar. Bunların bir yıllık enflasyon hedefi, 6 ayda geçilecek. Ya vatandaşı koru ya da sen bu işleri yapamıyorsun CHP gelsin emekliye, emekçiye sahip çıksın. Asgari ücreti güncelleyerek ezdirmeyeceğini söylüyordu.

Türkiye'de her şeyin kötüye gitmesinin varsa bir sebebi o da AK Parti'nin kara düzeni. Yargıya güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 82'ye çıkmış durumda. Oyu AK Parti'ye verince milli irade, vermeyince al aşağı. 13 bin fark oyla kazandığımız İstanbul seçimini iptal ettirdiler. 40 gün sonra tekrar seçim oldu, oy farkı 806 bine çıktı. Demokrasi tokadını millet patlattı.

Topal ördek dediler ve İmamoğlu'na belediye meclisinde her şeyde karşı çıktılar. Belediyenin metrolarına tuttukları adamlarla taş sıkıştırdılar, çalışmıyor demek için. Halk otobüsünü film çekiyoruz diye yalandan yaktılar, İBB'nin belediye otobüsleri bakımsızlıktan yanıyor dediler. Süleyman Soylu, yolsuzluk dosyalarının üzerine oturdu. İBB'de PKK'lılar çalışıyor diyen Soylu, daha sonra ne yapayım ben de siyaset yaptım dedi.

Bu kadar yalanın üzerine bir daha seçime gidildi. Bu sefer 1 milyon 100 binden fazla oy farkla İmamoğlu tekrar kazandı. Utanmadan, sıkılmadan bunun üzerine darbeye giriştiler. Karşımızda bir salon partisi var, atadıklarına kendisini alkışlattıran, tarafsız olması gereken savcıyı bir gecede bakan yapan bir anlayış var. Toplam 190 yıllık maaşıyla alamayacağı mülklerin tapu ID'lerini üzerine geçirmiş. İstanbul'da Senfoni evlerinden 98 milyon TL veriyor. O parayı karı koca, yemeden içmeden sürekli biriktirseler 90 yılda biriktiremezler. Ankara ve İzmir'de, 76 milyon TL'lik iki tane ev. Bu adam adalet dağıtıp, yolsuzlukların üzerine gidiyor öyle mi?

Bugün bir gazete yazdı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e Amerika'da 3 milyon dolara bir daire almış. Özgür Özel'in bir dairesi varsa, bu sınırların dışında bir kibrit kutum çıksın, 1 dakika burada durmam. Bunu ispatlamayan şerefsizdir. 16 yıldır verdiğim mal bildirimim dışında bir çöpüm varsa bir dakika durmam burada. Var da yok diyorsam, namussuz ve şerefsizim. İspatlayamazsan sen namussuz ve şerefsizsin. Eğer bu işte bir santim eğilirsek bunlar bu milleti ebediyyen susturur ve 200 yıl geriye götürürler.

40 saat uykusuz bıraktıkları Mustafa Bozbey'i tutukladılar. Bursa, hırsızlıktan, yolsuzluktan bıktı ve kararını değiştirip Bozbey'e oy verdi. 7 yıl öncesinden bir yalancı şahit ortaya çıktı. 3 kişi, Bursa'da 500 kişiyi dolandırmışlar. Bursa Belediyesi'ne çökelim hesabı içindeler. Dün akşam Bursa ayağa kalkmıştı. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için. Bu haklılıktandır. Psikoloji ve ahlaki üstünlük bizdedir.

Erdoğan'a sesleniyorum, senin yargı kolların var hayırlı olsun ben milletime güveniyorum. Ya içeri atılacaksın ya partime katılacaksın dediğin Bursa'da, Aydın'da, Beykoz'da, İstanbul'da, cesaretin varsa nerede bir CHP belediye başkanı tutuklanmışsa orada, erken genel seçim getirerek vatandaşın önüne sandığı koyalım.

Biz hırsızsak, yolsuzsak belamızı bulalım. Ama hala haysiyet cellatlığı yapıyorsun. Erdoğan cesaretin varsa çık karşımıza. Pazar dolaşamayan Erdoğan'a söylüyorum çare sandıktadır. Gel kimse kimseyi üzmeden, kimse kimseyi yormadan bu milletin önüne sandığı koyalım. Millet yetkiyi sana verirse o gün siyaseti bırakacağım. Yaz gelmeden getir sandığı kazanırsan ben yok olurum. Ama çok iyi biliyorum, o sandık gelecek ve millet o sandığa yumruğunu vuracak.

Canlı yayında İBB davasını verin diyoruz yayınlayamıyorlar. İddianameye güvenmiyorlar. Tayyip Erdoğan, bir yıl önce insan içine çıkamayacaklar dedi, Kütahya'ya geldim. Birbirlerinin gözlerine bakamayacaklar dedi, sizlerin gözlerinin içine bakıyorum. Bugün 103'üncü eylemimizi gerçekleştirdik. 381'inci gün eylemdeyiz, dimdik ayaktayız."