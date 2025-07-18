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        CHP, LGS sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Dolayısıyla ortada net bir gerçeklik var. LGS sınav kitapçığı, sınavdan önce sızmıştır. Birilerinin eline geçmiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:36
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        CHP'den LGS iddiaları için suç duyurusu
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        CHP, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sorularının paylaşıldığı iddiasıyla sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri, sınav sorularının paylaşılmasına sebep olan ve savcılığın resen tespit edeceği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililerle Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin günlerdir LGS ile ilgili süreçleri tartıştığını belirten Özçağdaş, kendilerinin de LGS'de yaşananları her platformda gündeme getirdiklerini söyledi.

        Özçağdaş, sınav devam ederken sözel bölümü tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının kitapçığının dolaşmaya başladığını, sayısal soruların da bunun akabinde görülmeye başlandığını iddia etti.

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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "LGS kitapçığı ile ilgili iddialarının doğru olduğunu, ancak sözel sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini söylediğini" aktaran Özçağdaş, bunun birkaç açıdan yanlış olduğuna işaret etti.

        Suat Özçağdaş, şunları kaydetti:

        "Bu, iki oturumlu tek sınav. Dolayısıyla sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Sayısal devam ederken de ilgili kişiler, sayısal sorularına sahip olduklarını söylediler. Bazıları gruplarda sayısalla ilgili soruları da paylaştılar. Bu işin Sayın Bakan tarafından çarpıtılan birinci bölümü. Maddi gerçeklik şudur, LGS soruları, kitapçık şeklinde, yani matbaaya giden soruların dijital ortamdaki hali daha sınav bitmeden insanların eline geçti. Bu Bursa'da oldu. Sadece tek bir yere sızmadığı anlaşıldı. İstanbul'da, Adana'da oldu. Akabinde diğer illerden de benzer yaşanmışlıklar anlatıldı. Dolayısıyla ortada net bir gerçeklik var. LGS sınav kitapçığı, sınavdan önce sızmıştır. Birilerinin eline geçmiştir."

        Bu soruların nereden ve kimler tarafından yayıldığının ve kimlere gönderildiğinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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