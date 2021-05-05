Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazmianat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin lira manevi tazminat davası açıldığını, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Dilekçede "Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır" denildi.
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