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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaylık konusunda kararı 6’lı masa verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. 6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" ifadelerini kullandı. CHP lideri Akşener ile İmamoğlu'nun kucaklaştığı görüntüleri de yorumladı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,aralarında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem'in de bulunduğu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözleri için, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.

ADAY OLACAK MI?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Adaylık konusunda kararı 6’lı masa verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. 6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın "Cumhurbaşkanı adayı 6 liderden biri olmalı" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Doğal olanı 6’lı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Masada uzun zamandır beraberiz birbirimizi tanıyoruz" diye konuştu.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanır" yanıtını verdi.

"Çoklu aday olur mu" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı. Bir lider masaya getirilirse tartışılır" dedi.

TARTIŞILAN ALMANYA SEYAHATİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasının açıklandığı gün Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek eleştiriline Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısını Almanya’da öğrendim" açıklamasında bulundu.

AKŞENER’İN İBB’YE GİTMESİ

Kararının açıklanması üzere İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından Akşener ile İmamoğlu'nun sarılmasını değerlendiren CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLABİLİR Mİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise "Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN “KILIÇDAROĞLU’NA KUMPAS” ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane mitingi sonrası yaptığı "kumpas" çıkışını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi penceresine göre yorumluyor. 16 milyon İstanbullunun iradesine kumpas kuruldu. Asıl kumpas İstanbul’un iradesine" dedi.

YSK BAŞKANIN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı'nın açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "YSK başkanın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez, doğru değil. YSK’ya güvenmiyoruz, yargı ya da güveniyoruz. Seçim güvenliğine dair tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

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