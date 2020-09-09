CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97'nci yılı kutlamalarında konuşuyor.

CHP'nin acımasız eleştirilere maruz kaldığını vurgulayan CHP lideri, "Siyaset arenasında yer alacak her arkadaşın dikkatle dinlemesi lazım ve biz bunlardan ders çıkarmak zorundayız. Bir başka gerçek var CHP o kadar acımasızca eleştirilmiştir ki anlamakta zorluk çekiyorum. 'CHP’nin dikili ağacı yok' dediler, 'İsmet Paşa asker kaçağı' dediler hem paşa diyorlar hem kaçak diyorlar, sorgulamıyorlar bile. Bu toplantıyı biraz sohbet toplantısı düşüncesiyle yapmak istedim. Atatürk kabul ettiği gazetecilere şu açıklamayı yapar; 'Hayatımı sonuna kadar vatanın hayrına vakfeylemek amacıyla barıştan sonra halkçılık üzerine dayanan siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim' diyor. Daha önce Sivas Kongresi CHP’nin omurgasının kurulduğu toplantıdır. 9 Eylül 1923’de de kurulmuştu" dedi.

"DÜNYANIN EN ESKİ VE KÖKLÜ PARTİSİ"

"Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda on binlerce kimsesiz vardı" diyen Kılıçdaroğlu, "1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu çünkü binlerce çocuğun babası cephelerde şehit düşmüştür. Cumhuriyet bunlara sahip çıkmıştı. 10 Eylül 1921 Zonguldak’ta işçiler çalışmakta. Ameli birliği biriktirme sandığının kurulması sağlandı. O kadrolara saygı duyacak mıyız? Saygı duyacağız. Dolayısıyla CHP sıradan bir parti değildir. CHP dünyanın en eski ve en köklü partisidir. Bir demokrasi, insan hakları partisidir. Milli Kurtuluşcu zihniyete sahip bir partidir. CHP’ye böyle bakmak lazım. Devleti kurdular, Meclis’i açtılar. O yıllarda CHP kadrosunda yer alan herkes savaş meydanından gelmişti. Enflasyon nedir, bilmezlerdi. Neler yapılması gerekiyor. Biz ülkeyi nasıl kalkındırırız diye oturup çalıştılar. İş Bankası’nı kurdular. Devlet üretme çiftlikleri kurdular" diye konuştu.

İL İL SIRALADI

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet, çiftçiye örnek oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez madeni para basıldı tarih 1924… Bu genç Cumhuriyet topladığı vergilerle Malatya'ya demiryolu götürdü. Dikili ağacı yok diyorlar, insanda biraz vicdan olur. Tarım satış kooperatifleri… Kim kurdu; CHP kurdu. Çimento fabrikaları, şeker fabrikaları bunların bir kısmı şu anda yok, sattılar. Sadece demir yollarını yapmadılar, yabancıların ellerindekini devletleştirdiler. 'Anadolu’yu Demir Ağlarla Ördük' gerçek anlamda bir söylemdir. 1927’de resmi bir sayım yapılır nüfusun yüzde 8’i okuma biliyor. Osmanlı’dan bir miras alınmış nüfusun yüzde 92’si okuma yazma bilmiyor. 'Neden demokrasiye hemen geçilmedi?' diyorlar. Hakkari’de seçim olsa, o sandığın başına okuma yazma bilen biri bulunacak mıydı? Millet mekteplerini kurdular. 2 milyon kişi okuma yazma öğrendi. Kız öğrencilerin sayısı 62 binden 256 bine çıkmıştı. CHP bunları yaptı kötü mü yapmıştır, yanlış mı yapmıştır? 1930 önemli bir yıl bütün vatandaşlar düşünsünler, Osmanlı’nın parasını kim basardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin parasını basan Merkez Bankası 1930’da kuruldu. Kendi parasını basmayan bir devlet devlet değildir. Kırıkkalelilere seslenmek istedim o silah fabrikasını CHP kurdu. Dedeleriniz oralarda çalıştı. İnsanda biraz vicdan olur. Isparta’nın gülü meşhurdur, gülyağı fabrikası kuruldu. Şişe cam fabrikalarını, Çubuk Barajı kuruldu, Yozgat’ta termo elektrik santralleri 1937’de FİSKO birlik kuruldu. CHP yaptı bunları. Bunların hepsinde CHP’nin hakkı ve hukuku vardır. Karabük Demir-Çelik Fabrikaları. 1939 yılında. Sivas’ta demiryolu raylarını üretecek fabrika kuruyorsunuz. CHP’deki parçalanma toprak reformu nedeniyle olmuştur. Eğer bugün bize güçlü bir kültür mirası bırakıldıysa Köy Enstitüleri'ne borçluyuz. Türk Hava Kurumu Ankara’da uçak fabrikası kurdu. 1950 seçimlerinde DP iktidar olur İsmet İnönü Çankaya’dan evine yürüyerek evine gider. Gazeteciler sorar 'Paşam yenildiniz', 'Bu yenilgi benim en büyük zaferimdir' der. Çünkü demokrasi kazanmıştır."