CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar - Haberler
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar - Haberler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Hayatını kaybeden Gazeteci Bekir Coşkun'u anarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "Az önce bir gazeteciyi, medya dünyasının bir duayenini ölümsüzlüğe uğurladık. Bekir Coşkun belli çevreleri ürküten, adaletten, hukuktan yana olan bir gazeteci. Ağacı, kuşu, kediyi, köpeği her şeyin korunması gerektiğini belirten bir gazeteci. Urfa’nın kültürünü asla unutmayan bir gazeteci. Bu yazı böyle geçirdi ama gelecek yazı bilemedi. Kendisini sonsuzluğa uğurladık, Allah rahmet eylesin. Bütün yazdıkları medya dünyasına ve gelecek kuşaklara bir miras olarak kaldı" dedi.

KKTC'de hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazar günü Kıbrıs’ta bir seçim vardı, demokratik bir yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kendisinin başarısı hepimizin ortak arzusu. Elbette ki Kıbrıs’a barışın ve demokrasinin gelmesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Kendisini rahmetle anmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Muhtarların, Dünya Muhtarlar Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Dün dünya muhtarlar günüydü. Kendilerinin söylediklerini çok kişi dinlemez. Ama biz demokrasiyi savunan CHP olarak onların da hak ve hukuklarını savunuyoruz. 82 kanundaki 312 madde muhtarlarla ilgili. Neden onlar için özel bir kanun çıkmaz? Bunu söyleyen ilk genel başkanım. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kişi. Hiçbir siyasi parti üyesi, değil, adıyla çıkıyor, oy alıyor ve muhtar olarak koltuğuna geliyor.Muhtarlık seçimi birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarların bir bütçesinin de olması gerekir. Muhtar kardeşlerim bütün siyasilere söyleyin deden bir bütçemiz yok diye. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına muhtarlar aracılığı ile dağıtılsın" diye konuştu.

"Hatay’da büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla izlediği bir yangındı" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyemize hepimizin teşekkür borcumuz var. Yangın çıktığı andan itibaren 79 araç ve 379 personelle müdahale ettiler, 24 saat çalıştılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına, Adana, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkür etmeliyiz. Kim olursa olsun yangına müdahale edenlere teşekkür etmek herkesin görevidir" dedi.

EĞİTİM REFORMU YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim reformu sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar… Atatürk’ün istediği gençlik budur ve bu çerçevede kuşaklar yetişmiştir. Bu çerçevede yetişen kuşaklar sanat ve kültür alanında bir çok yerde söz sahibi olmuşlardır. Erdoğan geçen gün şöyle bir ifade kullandı. 'Fikr-i iktidarımızı hala tesir edemedik.' Senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Bir kişinin fikrinden değil, milyonların fikrinden söz ediyoruz. Sen kendi iktidarını korumak için 83 milyon benim sözümü tekrara ederse, okula giden çocuklar da 18 yaşında bana oy verirse fikri iktidarım gerçekleşir diyor. 4+4+4’ü getirdi, şimdi de eğitim reformundan bahsediyor. Gelen her bakan eğitimi değiştirdi, ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sisteminin fikr-i iktidarını gerçekleştirme şansı kocaman bir sıfır ama haberi yok" diye konuştu.

Uzaktan eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara değinen CHP lideri şunları söyledi:

"Hürriyete karşı bir insanın fikri hür, vicdanı hür insan istemesi mümkün mü? Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci neden internete giremiyor? Türk Telekom’u Hariri ailesine peşkeş çektin, internete yatırım yapmadılar. 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyorsa bunun sorumlusu kim? FATİH projesi ile bütün öğrencilere bilgisayar verecektin nereye gitti o paralar? Para tonlarca var ama öğretmene, ihtiyaç sahibi ailelere yok. Artık internet su gibi, her evde olası lazım. O gençler 2023 diyorsan 2023’te sandığa gidecekler. Kimden hesap soracaklarını iyi bilecekler. Onların haklarını nasıl yediklerini o çocuklar bilmiyorlar mı? Para yok diyorlar. Tefecilere para var."

CHP lideri, "Beylerin fikr-i iktidarında tefeciye hizmet vardır. Bizim fikr-i iktidarımızda kalkınmak, ahlak, alınteri değerlidir. Bu paraya şehir hastanesi yapılsın dese 4 bin tane şehir hastanesi yapılabilir. Bu parayla Türkiye’nin her yerine ev yapabilirsiniz. Bu para her bir vatandaş için dağıtılsaydı, her bir vatandaşa 48 bin 732 lira para ödenebilirdi. Aile olursa aile başına 165 bin 689 lira para ödenirdi. Bu para tefeciye hizmet için gitti. Tefeciye kim hizmet ediyor? Erdoğan, damadı ve saray eşrafı" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da fabrikada yangın!
GÜNDEMİstanbul'da fabrikada yangın!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine mesaj - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
Kumar oynatmak için duvarı kırıp bölme açmışlar
GÜNDEMKumar oynatmak için duvarı kırıp bölme açmışlar
Son dakika! Bekir Coşkun için Ankara'da ilk tören! Cenazesi Şanlıurfa'da defnedilcek - Haberler
GÜNDEMGazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Son dakika KADINA ŞİDDET: Eşinin baba evine kurşun yağdırmıştı! Korkunç iddia!
GÜNDEMEşinin baba evine kurşun yağdırmıştı! Korkunç iddia!
Aydın'da 5 DEAŞ'lıya gözaltı
GÜNDEMAydın'da 5 DEAŞ'lıya gözaltı
VGM burs başvuruları için SON TARİH! VGM burs başvurusu ekranı 2020
GÜNDEMVGM burs başvuruları için son gün!
Halit Ayar'ın adı tünel tramvay durağına verilecek! Halit Ayar kimdir? - Haberler
GÜNDEMHalit Ayar unutulmadı...
Sebze ve meyve halinde korkutan yangın! - haberler
GÜNDEMSebze ve meyve halinde korkutan yangın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X