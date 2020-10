CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Hayatını kaybeden Gazeteci Bekir Coşkun'u anarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "Az önce bir gazeteciyi, medya dünyasının bir duayenini ölümsüzlüğe uğurladık. Bekir Coşkun belli çevreleri ürküten, adaletten, hukuktan yana olan bir gazeteci. Ağacı, kuşu, kediyi, köpeği her şeyin korunması gerektiğini belirten bir gazeteci. Urfa’nın kültürünü asla unutmayan bir gazeteci. Bu yazı böyle geçirdi ama gelecek yazı bilemedi. Kendisini sonsuzluğa uğurladık, Allah rahmet eylesin. Bütün yazdıkları medya dünyasına ve gelecek kuşaklara bir miras olarak kaldı" dedi.

KKTC'de hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazar günü Kıbrıs’ta bir seçim vardı, demokratik bir yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kendisinin başarısı hepimizin ortak arzusu. Elbette ki Kıbrıs’a barışın ve demokrasinin gelmesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Kendisini rahmetle anmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Muhtarların, Dünya Muhtarlar Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Dün dünya muhtarlar günüydü. Kendilerinin söylediklerini çok kişi dinlemez. Ama biz demokrasiyi savunan CHP olarak onların da hak ve hukuklarını savunuyoruz. 82 kanundaki 312 madde muhtarlarla ilgili. Neden onlar için özel bir kanun çıkmaz? Bunu söyleyen ilk genel başkanım. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kişi. Hiçbir siyasi parti üyesi, değil, adıyla çıkıyor, oy alıyor ve muhtar olarak koltuğuna geliyor.Muhtarlık seçimi birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarların bir bütçesinin de olması gerekir. Muhtar kardeşlerim bütün siyasilere söyleyin deden bir bütçemiz yok diye. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına muhtarlar aracılığı ile dağıtılsın" diye konuştu.

"Hatay’da büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla izlediği bir yangındı" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyemize hepimizin teşekkür borcumuz var. Yangın çıktığı andan itibaren 79 araç ve 379 personelle müdahale ettiler, 24 saat çalıştılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına, Adana, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkür etmeliyiz. Kim olursa olsun yangına müdahale edenlere teşekkür etmek herkesin görevidir" dedi.

EĞİTİM REFORMU YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim reformu sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar… Atatürk’ün istediği gençlik budur ve bu çerçevede kuşaklar yetişmiştir. Bu çerçevede yetişen kuşaklar sanat ve kültür alanında bir çok yerde söz sahibi olmuşlardır. Erdoğan geçen gün şöyle bir ifade kullandı. 'Fikr-i iktidarımızı hala tesir edemedik.' Senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Bir kişinin fikrinden değil, milyonların fikrinden söz ediyoruz. Sen kendi iktidarını korumak için 83 milyon benim sözümü tekrara ederse, okula giden çocuklar da 18 yaşında bana oy verirse fikri iktidarım gerçekleşir diyor. 4+4+4’ü getirdi, şimdi de eğitim reformundan bahsediyor. Gelen her bakan eğitimi değiştirdi, ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sisteminin fikr-i iktidarını gerçekleştirme şansı kocaman bir sıfır ama haberi yok" diye konuştu.

Uzaktan eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara değinen CHP lideri şunları söyledi:

"Hürriyete karşı bir insanın fikri hür, vicdanı hür insan istemesi mümkün mü? Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci neden internete giremiyor? Türk Telekom’u Hariri ailesine peşkeş çektin, internete yatırım yapmadılar. 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyorsa bunun sorumlusu kim? FATİH projesi ile bütün öğrencilere bilgisayar verecektin nereye gitti o paralar? Para tonlarca var ama öğretmene, ihtiyaç sahibi ailelere yok. Artık internet su gibi, her evde olası lazım. O gençler 2023 diyorsan 2023’te sandığa gidecekler. Kimden hesap soracaklarını iyi bilecekler. Onların haklarını nasıl yediklerini o çocuklar bilmiyorlar mı? Para yok diyorlar. Tefecilere para var."

CHP lideri, "Beylerin fikr-i iktidarında tefeciye hizmet vardır. Bizim fikr-i iktidarımızda kalkınmak, ahlak, alınteri değerlidir. Bu paraya şehir hastanesi yapılsın dese 4 bin tane şehir hastanesi yapılabilir. Bu parayla Türkiye’nin her yerine ev yapabilirsiniz. Bu para her bir vatandaş için dağıtılsaydı, her bir vatandaşa 48 bin 732 lira para ödenebilirdi. Aile olursa aile başına 165 bin 689 lira para ödenirdi. Bu para tefeciye hizmet için gitti. Tefeciye kim hizmet ediyor? Erdoğan, damadı ve saray eşrafı" ifadelerini kullandı.