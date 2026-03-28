Çanakkale'de, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" eylemine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka seslendi. Özel'in açıklamalarından kesitler şöyle:

"Omuz omuza yollardayız, ayaktayız. 100'üncü defa yine bir aradayız. 10 gün önce Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılını hep birlikte kutladık. Çanakkale, bu milletin tarihine vurulmuş istiklalin mührüdür. Çanakkale, bir milletin ortak geleceğini savunmaktır. CHP, darbeye karşı sandığı savunurken, arkadaşlarını savunurken, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını savunmaktadır. Bu meydanlar bir tek partiyle değil, milyonların birlikteliğiyle doğar. Bu meydan Türkiye ittifakıdır. Gücünü Ay Yıldız al bayraktan alan Türkiye ittifakıdır bu meydan.

Bu direniş kendisini savunan değil, ülkenin iyi yönetilmesini, kötü yönetenin gitmesini, demokrasiyi savunan meydandır. Hangi görüşten olursa olsun, bu meydanları yağmurda dolduran bütün demokratlara helal olsun. İnanın bu birlikteliğe inananlar, haklı olanlar, korkmayanlar, en sonunda millet kazanır. Bu meydan diyor ki biz milletiz, seçtiğimizin arkasında dimdik dururuz, kimseye de teslim etmeyiz. O yüzden bu meydan 100'üncü kez başkanına, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor.

Bu meydanı, Çanakkale'yi görmek, Çanakkale'yi duymak lazım. Bu ülkenin hiçbir evladı yalnız değildir. Bizi ayakta tutacak olan şey birlik ve bu dayanışma duygusudur. Milletimizin en ağır günlerinde, kendi özünü herkese gösterme özelliği vardır. Bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatları işin ne olduğunu artık anlamıştır. Bu meydan inançlı on binlerin, yüz binlerin meydanıdır.

Anketlerde davaların siyasi olduğuna inananların oranı yüzde 60'lardadır. Çanakkale'nin partimiz için şüphesiz ayrı bir yeri var. Çanakkale Belediyesi, çok partili seçimlerden bu yana bir dönem hariç hep bize güvendi. Çanakkale'de 33 milyon TL sosyal destek, 7 milyon TL'de öğrencilere belediyemiz destek verdi. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz.

Değerli Çanakkaleliler, seçim zamanı oyları alıp daha sonra sırtını dönenler var. Çanakkale 31.5 milyar TL vergi vermiş karşılığında 7.5 milyar TL hizmet almış. Bu hükümet döneminde Çanakkale'den 4 alıp 1 vermişler. Çanakkale'den kepçe ile alıp kaşık ile vermişler. Çanakkale'ye yapılan bu haksızlığı Atatürk'ün kurduğu parti sona erdirecek. CHP köprüye karşı diye yalan yanlış konuşuyorlar. Bu köprüye verilen parayla 3 köprü yapılırdı.

Bu köprüyü rahmetli Özal yapsaydı 59 TL'ye geçerdiniz. Biz yapsaydık bedava geçerdiniz. Bu iktidar yaptı ve siz bu köprüden 995 TL'ye geçiyorsunuz. CHP iktidarında Çanakkale Köprüsü, Çanakkalelilere bedava olacak. Bu kenti bekleyenler bu köprüye para ödemeyecek. Gelen de makul bir ücret verecek. Rahmetli Demirel ve rahmetli Kıbrıs fatihi Ecevit'in emeğiyle, Atikhisar Barajı, 55 yıl önce yapılmış; barajın parasını kesmeye başladılar. Bu parayı sizden kesiyorlar yazıklar olsun. 55 yıllık borç mu olur da belediyeden kesiyorsun. Bu haksızlığa itiraz edin.

Açlık sınırı 32 bin TL, yoksulluk sınırı 106 bin TL. Emekli maaşı 20 bin TL. Bu iktidar emeklilerle hiç uğraşmasa en düşük emekli maaşı 42 bin TL olacaktı. Emekli maaşı bunlar iktidara gelmeden önce 8 çeyrek altın alıyordu.

Bugün ortalama emekli maaşı 23 bin TL, yani büyük bir sefalet maaşıdır. CHP iktidarında bir emekli maaşı önce bir asgari ücret sonra ise bir buçuk asgari ücret kadar olacak. En düşük işçi maaşı da 39 bin TL olacak.

Çiftçilere, tarımı desteklemeye 2 milyar TL ayırdılar, faize 640 milyar TL ödendi. O faiz bu iktidarın yabancı lobilere ödediği diyet borcudur. Kötü yönetimin, yüksek maliyetle borçlanmanın sonucudur. Bir ülkede hukuk yoksa, o devlet çok daha yüksek faizle borçlanır. O faiz parası, bu milletin cebinden alınan o lobilere verilen paradır. Mesele bundan ibarettir.

Çanakkale'de devleşen adam demiştir ki, 'Savaş çok zaruri olmadıkça cinayettir'. Netanyahu'nun ve Trump'ın füzeleriyle İran'a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahrolsun Trump'ın emperyalist emelleri ve Kahrolsun ABD emperyalizmi. Ne diyor Trump? Gazze'de yaşayanları 5 ülkeye süpürecekmiş. Önünde hidrokarbonlar var onları istiyorum diyor. Barış Masası diye bir şey kurdu. Aklı başında hiçbir lider oraya gitmedi. Ancak maalesef Recep Tayyip Erdoğan o masaya oturmayı kabul etti. Dedik ki Filistin'in olmadığı masaya nasıl oturuyorsun? Onlar da dedi ki, Filistin yok ama İsrail de yok. Sonra 3 gün sonra İsrail o masaya geçti oturdu.

Bir kez daha uyarıyorum, o masadan kalkın. Bu iktidarın kendisi dışında, Türkiye'de hiç kimse, rahmetli Erbakan hocanın oğlunun partisi de, AK Parti'de siyaset yapıp ayrılmış bugün başka partilerde siyasi mücadele veren pekçok isim de, Filistin'i yalnız bırakmamaktadır. İşgal masasından kalkın. İnşallah hava açacak, beyaz bulutların arkasından güneş açacak ve güzel günler göreceğiz.

İran savaşından önce uyardık ve hemen Hürmüz Boğazı demiştik. Türkiye'nin alanındaki en iyi 11 ekonomi ismi çok önemli bir çalışma yapıp uyardı ve mazotun fiyatının 100 TL'ye çıkabileceğini, enflasyon şokunun yaşanabileceğini söylediler. O zammı yapacaklardı, son gece zamdan vazgeçtiler ve önerimizi dinleyim Eşel Mobil sistemi uyguladılar. Ham petrole gelen zammın 4'te 3'ü karşılandı. Ama ÖTV kısmı tükendi. Yüzde 20'lik bir KDV var ve hükümete öneriyorum. Akaryakıtta KDV'yi yüzde 1'e indirin ve millet bir nefes alsın, millet zor durumda savaş bitene kadar bu oranın uygulanmasını ve iğneden ipliğe her şeye zam gelmemesini önleyin diyoruz.

Çiftçinin kullandığı paranın faizlerini silin ve ana borcu da taksitlendirin. Çiftçiyi korumak Türkiye'yi korumaktır. Kazdağlarının yüzde 90'ı maden sahasına açılmış durumda. Bu Ata'ya da vatana da ihanettir. Bu topraklarda vahşi madenciliğe karşı kim mücadele veriyorsa Allah razı olsun. CHP olarak sonuna kadar arkanızdayız.

Memnuniyet anketlerinde yüzde 59 bizim, yüzde 61 AK Parti anketlerinde CHP belediyelerinden memnuniyet çıktı. Sadece 788 kreş ve 79 öğrenci yurdu açtık ikinci yılımızda. Hiçbir partide olmayan yargı kollarını kurdu. Bakan yardımcısından önce savcı yaptı. Sonra bakan oldu. Düşmanımın babası olsa ellerinden öperim. Haysiyetle uğraşmayı sevmem. Hepimizin ailesi var.

Gelecek hafta o mahkemeler ara karar verecek. Ben milletimin vicdanına emanet ediyorum.

Çanakkale'de AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olan kardeşlerime sesleniyorum. Bir yıldır neler izlediniz neler? Ne haysiyet cellatlığı izlediniz. Ben de iddianameyi istedim, arkadaşlarımıza güvendiğim için o iddianameyi istedim. İftirayı atan ispatlayamıyor, sorulan sorularda hakimin yüzüne bakamıyor. MHP'li amcam, AK Partili teyzem o izlediğiniz görüntüler yalan çıktı. Hiçbiri de iddianamede çıkmadı.

Ne diyordu Erdoğan, bir ay geçsin birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Sayın Erdoğan 100'üncü mitingde milletimin yüzüne bakarak gözlerine bakarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir tek suçu vardır seni yenmektir. And olsun ki seni yine yenecektir. Aykut Erdoğdu, duruşmanın ardından cezaevine giderken ring aracında demiş ki, arkadaşlar ben masum olduğumu ve çıkacağımı biliyorum ama siz benden de masumsunuz. Bu yargılama, Yassıada yargılamaları gibi 12 Eylül yargılamaları tarihin önünde yerin dibine gömülecektir.

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan kardeşimize operasyon düzenlendi. Bolu'nun yoksul evlatlarına destek olmak istediği için. Yarın Kuşadası'ndayız. Topuklu Efe'nin iftiralarıyla, bulduğu iftiracının beyanlarıyla arkadaşımızı cezaevine koydular.

Dün de Uşak'ta Özkan Yalım'a operasyon yapıldı. Bazı görüntüler çıktığı belirtiliyor. Kendisi ailesine karşı, partimize karşı sorumludur. Biz de halkımıza karşı sorumluyuz. Kendisinin 4 günlük gözaltı süresi var. Ama bu görüntüler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasından çıkıyor ve basına servis ediliyor. Görüntülerden buzlama kaldırılarak yayınlanıyor. Herkesin anası, babası, evladı var. Kime ne tür bir yanlışlık yapıldıysa ben üzerime düşeni etik olarak yapmaya hazırım. Partiniz iktidarda kalsın diye devletin kahraman Türk polisinden, polisin kamerasından paparazzi çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun böyle mi tutunacaksınız iktidara? FETÖ'cüler yapmadı mı bunu, böyle mi kalacaksın iktidarda? Bugün o paçavraları basan, bastıranlar utanmaz ama ben utandım bu görüntülerden, ben özür diliyorum.

CHP'yi normal yenemedik şantaj ile baskıyla yeneriz sanıyorlar. O yöntemlerle bazı yapıların bileği bükülebilir belki ama CHP, Çanakkale direnişi ve zaferidir. Onun için yaşanacak tüm zorluklara rağmen dimdik durmaya hazır mıyız? Birlikte yürümeye birlikte kazanmaya hazır mıyız? İktidara yürüyoruz, ülkesini seven arkamızdan gelsin."