CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 21 Mayıs. Çerkez soykırımının ve sürgününün yıl dönümü. Bu büyük acıyı bugün de bir kez daha paylaşıyor, onlara bu zulmü yaşatanları lanetliyoruz.

Bu hafta 1000. hafta. Bu hafta anayasal hakkın kullanımına şahitlik etmek istiyoruz. CHP her hafta olduğu gibi bu hafta da orada olacak. Cumartesi Anneleri'nin etrafındaki utanç bariyerlerini kaldırın.

KOBANİ DAVASI

10 kişiye yakın bir milletvekili ekibimiz Kobani davasının karar duruşmasını takip ettiler. HDP’nin Eş Genel Başkanları sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Kobani Davası'nın iddianamesi uzun zamandır siyasilerin savcılara dikte ettirilmesi ile yazdırılmıştı. Ne Demirtaş ne bir başkası hakkında Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantı bulunmadı.

REKLAM Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, yani İstinaf, Yargıtay, olmadı AYM'nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi. Biz bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik siyasi olduğunu ifade ettik etmeye de devam edeceğiz. BAHÇELİ'YE 4 DÖRT SORU Bugün Sayın Bahçeli, siyasi kararlar dememizin, normalleşme aykırı olduğunu söylemiş ve 4 anormal soru sormuş. Soruların içinde 'Kürdistan kurulsun mu' gibi sorular var. Ben o prompter'a kimin yazdığını biliyorum. MHP örgütünün illallah dediği ikili. MHP'de metinleri yazan ikisi dört soru yazmış, oku bakalım Özgür Özel cevap versin. Size bu soruları yazan o arsız metin yazarları şu dört soruya tanıt versin; Sinan Ateş iddianamesinden isimler nasıl ayıklanmıştır, Ölümden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek diyen ikisi kimdir, Ülkü Ocakları Genel Başkanının aracına statüyü kim sağlamıştır, Sinan Ateş davasının üstüne sis çöktüren iki kişinin payı nedir?

CHP bir davaya 'siyasi' dediği için normalleşmeye bir şey olmaz. Türkiye normalleşecekse böylesi bir durumda sorgulanma, yargılanmanın önünde kimse kalkan olmayacak. Bu ayıptan MHP de Türkiye de kurtulacak. YARGI PAKETİ: KADINA YÖNELİK ŞİDDET Şimdi 9'uncu Yargı Paketi geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkarken yaptıklarını savunmaya başladılar. Şimdi o kanunun en önemli maddelerinden birisi eşine, kadına şiddet uygulayanların uzaklaştırılması, zorlama hapsine itiraz yolunu açıyorlar. 6284'ün içini boşaltacak diye kadın örgütleri uyarıyordu, şimdi tazyik hapsini kaldırmaya yönelik itiraz mekanizmasını getirmeye.

İkinci husus AYM'nin bir kararı var. Kadın isterse kızlık soyadını kullanabilir. Onu düzenleyeceklerine onu yasaklayan kanun maddesi getirmişler. AYM'nin 153'üncü maddesinin arkasından dolanıyorlar. CHP olarak kadının ister evlilik sonrası eşinin soyadını, ister önceki soyadını, ister ikisini birden kullanmasını savunuyoruz. Bu mücadelenin arkasında olacağız. ATA EMRE AKMAN'IN HAYATINI KAYBETMESİ Ata Emre Akman, motokuryelik yapıyor. Önüne bir araç geçiyor ve 23 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Babası Albay Erol Akman’ı aradım. ‘Benim evladım gitti. Lütfen bu konuda bütün siyasetçiler bir şey yapın, ben yandım, başka babalar yanmasın’ diyor. Kurye Hakları Derneği’nin sesine bir kulak vermemiz lazım. Diyorlar ki; mesleki yeterlilik belgesi aranmadığı için motorun üzerine çıkan herkes kurye... Bu konuda mutlaka tedbirler alınmalıdır diyorlar. Her gün trafikte yanımızdan geçen, sipariş verdiğimizde geciktiğinde yüzümüzü asmaya kalktığımız o insanlar aslında hayata pamuk ipliğinde bağlılar.