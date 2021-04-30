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CHPli belediyelere "tam kapanma" genelgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partili belediye başkanlıklarına gönderilen "tam kapanma" genelgesinde, belediyelerin yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri istendi.

Son dakika: CHPli belediyelere
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi dün akşam başladı.

CHP de kendine ait belediyelerde vatandaşların kapanmadan en az şekilde etkilenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, partili belediye başkanlıklarına "tam kapanma" genelgesi gönderildi.

Genelgede bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınının, özellikle son dönemde endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilirken, bu dönemde vatandaşların hem sağlık açısından hem de ekonomik anlamda sıkıntılı duruma sürüklendiği kaydedildi.

Gelinen aşamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde, 17 günü kapsayan "tam kapanma" sürecine geçildiği hatırlatılan genelgede, "Pandemi sürecinde tüm imkansızlıklara rağmen vatandaşın yanında olan belediyelerimizi, yine önemli bir süreç beklemektedir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları kapsamında belediyelerimizin, yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

Bu süreçte mevcut belediye desteklerinin, iş yeri kapanacak esnaf ve bu iş yerlerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerde çalışan vatandaşları kapsamasının faydalı olacağı ifade edilen genelgede, şu taleplere yer verildi:

"Bunun yanında, belediyelerimize ait iş yerlerinin kira ücretlerinin ertelenmesi, su faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra talebinde bulunulmaması yerinde olacaktır. Bu vesile ile ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte verdiğiniz hizmetler için minnetlerimi ve şükranlarımızı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyoruz."

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZ"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sorununun yoksulluk olduğunu belirterek birinci önceliklerinin zor durumdaki vatandaşlar olduğunu söyledi.

Zor durumdaki vatandaşların dertlerine odaklanan politikalar üretmeyi öncelik kabul ettiklerini aktaran Torun, "Belediyelerimiz ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım götürmek için tüm imkanları seferber ediyor, etmeye de devam edecek." dedi.

İktidardan da bu zorlu süreçte ülkenin kaynaklarını milletin dertleri için harcamalarını beklediklerini belirten Seyit Torun, "CHP'li belediyeler olarak biz her zaman halkımızın yanında olmaya, onların dertlerine çözüm bulmaya devam edeceğiz. Umarım bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız." dedi.

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