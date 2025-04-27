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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı

        Denizli'nin Tavas ilçesinin Karahisar mahallesinde kömür sobasından sızan gaz nedeniyle 84 yaşındaki Sabri Uçar hayatını kaybetti, 80 yaşındaki eşi Zeliha Uçar ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:40
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        Kömür sobası zehirledi! 1 ölü, 1 yaralı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabri Uçar (84) hayatını kaybetti, eşi Zeliha Uçar (80) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi. Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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