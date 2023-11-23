Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Adana'da kan donduran bir çifte cinayet işlendi. Olayda 19 yaşındaki bir saldırgan, tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldürdü. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:38 facebook

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