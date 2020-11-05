Cihangir'deki patlamada önemli gelişme! 0:00 / 0:00

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Murat Savaş Polat katılırken diğer 3 sanığı avukatları temsil etti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Beyoğlu’ndaki apartmanda meydana gelen patlama nedeniyle yıkılan duvar parçalarının sokakta bulunan simitçi Feridun Yükseltürk’ün ölümüne, taksici Veysi Bulut’un da yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

EV SAHİBİ TALİ KUSURLU

Savcı, 3 kişiden oluşan bilirkişi raporuna göre, İGDAŞ’ın bilgisi dışında kombisini değiştiren ve gerekli bakım ve kontrolleri yaptırmayan Pınar Aslantürk ile doğalgaz tesisatına müdahale eden ve değişimi bildirmesi için daire sahibini bilgilendirmeyen firma sahibi Murat Savaş Polat’ın da tali kusurlu olduğunun belirtildiğini vurguladı.

İGDAŞ GÖREVLİLERİ ASLİ KUSURLU

Rapora göre İGDAŞ görevlisi olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in ise asli kusurlu olduğunu belirten savcı, tüm sanıkların taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BERAATINI İSTEDİ

Duruşmaya katılan sanık Murat Savaş Polat, “Suçsuzum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.