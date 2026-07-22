Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 22 Temmuz Çarşamba! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve kuponlarına isabet eden numaraları araştırmaya başladı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Çılgın Sayısal loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, 22 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto kazandıran numaralar ne oldu? İşte 22 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, bu hafta da şans oyunu tutkununun gündeminde yer aldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kupon sahipleri, resmi sonuç ekranı üzerinden biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Peki, 22 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
22 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.
İşte kazandıran numaralar:
3 - 37 - 47 - 49 - 55 - 84
JOKER 31 + SÜPERSTAR 32
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
Oyuncular, kuponlarında bulunan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyor. Aynı ekran üzerinden ikramiye tutarları, kazanan kişi sayıları ve çekilişe ilişkin diğer detaylar da incelenebiliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.