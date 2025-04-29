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        Haberler Dünya Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü! | Dış Haberler

        Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü!

        Son dakika... Reuters'ın bildirdiğine göre, Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 29.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:54
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        Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü!
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        Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki Liaoyang'da bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldüve üç kişi yaralandı.

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Yangının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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