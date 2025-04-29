Çin'de restoran yangını: 22 kişi öldü!
Son dakika... Reuters'ın bildirdiğine göre, Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Giriş: 29.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:54
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki Liaoyang'da bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldüve üç kişi yaralandı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.
Yangının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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