Çin'den ABD'ye Ukrayna mesajı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre iki liderin görüşmesi öncesi Pekin’de kameraların karşısına geçen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYUYORUZ"

Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Lijian, “Çin her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktan, BM Sözleşmesi'nin prensip ve ilklerine bağlı kalmaktan, tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine önem vermekten, krizin sonlandırılması için barışçıl çözümüne yönelik çabaların desteklenmesine ve insanı durumu kolaylaştırmaktan yana” dedi.

"ÇİN ÜZERİNDE BASKIYA NEDEN OLUYORLAR"

“Çin’in tutumu adil, nesnel ve tartışılmaz” diyen Çinli Sözcü, ABD’de bazı isimlerin yanlış bilgi yaydığını ve Çin üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

"ABD SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ADIM ATMALI"

Lijian, “ABD, Ukrayna krizindeki ateşi körüklemek yerine üzerine düşen sorumlulukları almalı, durumu kolaylaştırmak ve sorunu çözmek için somut adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ YARDIM BARIŞ GETİRMEZ"

Çinli Sözcü Lijian “Ukrayna’nın silah yerine gıdaya ihtiyacı var. ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez” ifadelerini kullandı.