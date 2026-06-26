Hem dip çamuru temizliği hem de yüzey temizliği çalışmaları yürütülen Marmara Denizi’ne bizzat dalışlar yaparak önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara’nın kurtuluşu için çırçır balığının önemine dikkat çekti.

‘MÜSİLAJDA BİLE VAZGEÇMEDİLER’

“Çırçır balığı (bilimsel adıyla Symphodus cinereus), Marmara Denizi’nde yaşayan 200’den fazla balık türünden sadece birisi. Yumurtalarını deniz suyuna bırakmak yerine deniz kabukları, çakıllar, yosun ve deniz çayırlarıyla yuva yaparak ebeveynlik davranışı gösteren az sayıdaki deniz balıklarından biridir.

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Bahar aylarında üreme döneminde yuva yaparak dişileri yuvaya davet eden erkek balık, yumurtalar bırakıldıktan sonra yuvanın başında yavrular çıkıncaya kadar nöbet bekler.

Erkek balık, nöbet esnasında hem yengeç ve başka balıkların yumurtalara zarar vermesini önler hem de göğüs yüzgeçlerini sürekli hareket ettirerek yuva içinde su sirkülasyonunu sağlamaya çalışır.

Müsilaj zamanında başka bir şey bulamadığı için müsilaj kümelerinden yaptığı yuvaya yumurta bırakıp üremeyi devam ettirmişti çırçır balıkları. Yani denizden umutlarını kesmemişlerdi.

Bugünlerde Marmara kıyılarında dalarsanız bu muhteşem manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Denizi kirletir, kıyıları doldurur, çayırları sökerseniz çırçırın geleceğini de karartacağınızı unutmayın.”

*Fotoğraf: İHA