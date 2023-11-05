Çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle gözaltına alındı Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan ve yaşam savaşı veren bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek

Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL