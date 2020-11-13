Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve Türkiye'den, dünyadan son dakika corona haberleri...

13 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

12 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404 bin 894'e, vefat sayısı 11 bin 233'e, ağır hasta sayısı 3 bin 230'a, aktif hasta sayısı 46 bin 867'ye çıktı oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim."

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise zatürrenin, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolması olduğunu belirterek, "Koronavirüs dahil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin." ifadesini kullandı.

Endüstriyel Toksikoloji Derneğinden, "Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi"nin ikincisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı zorunluluklar nedeniyle online webinar şeklinde yapılacağı bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Kararlara ilişkin yapılan açıklamada, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Kovid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla yaya yoğunluğu fazla olan cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi yerlerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesini yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden, başkentte 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için barkotlu bileklik uygulaması hayata geçirildi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye 42 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "pozitif ve temaslı hasta ihbar hattı" kuruldu.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyon 794 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 294 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 869 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 716 bin, Hindistan'da 8 milyon 690 bin, Brezilya'da 5 milyon 749 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 858 bine ulaştı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm, salgının kontrol altına alınması için ülkenin 4-6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa),10 Kasım'da durdurduğu Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneylerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşıların, küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Almanya’da salgından dolayı yoğun bakımda bulunan hastaların sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon avro ilave destek sağlayacağını duyurdu.

Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarının yüksek seyretmesi üzerine yeni önlemler açıkladı. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bulaşma oranı yüzde 15'in üzerinde olan okullarda uzaktan eğitime geçileceğini, üniversitelerde ay başında ilan edilen uzaktan eğitimin en az 31 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Tayland ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, aşının bir an önce geliştirilerek bölge ülkelerine dağıtılması çağrısında bulundu.

Japonya Tıp Federasyonundan salgında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada vaka sayılarının geçen ay yüzde 8 artış gösterdiğini açıkladı.

Bangladeş yönetimi, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 19 Aralık'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Pakistan'da başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi, gelecek pazartesinden itibaren ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırma şartı getirildiğini ve gelenlere iki hafta süreyle karantina uygulanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirmekte olduğu potansiyel aşının Ocak 2021'den itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını söyledi.

Williams-Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts, Kovid-19'a yakalandı.

Ukrayna'da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruslan Stefançuk ile Reentegrasyon Bakanı Aleksey Reznikov'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı