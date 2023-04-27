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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de "Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım
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HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin makus tarihini bu meydanda yeneceğiz, tıpkı atalarımızın yendiği gibi" diye başladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı" diye konuştu.

"Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Tamamen 85 milyonun bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden, sizin oylarınızdan geçiyor. Altı lider bir aradayız, birlikteyiz. Hepimiz huzur istiyoruz" dedi.

"BAY KEMAL VATANDAŞ İÇİN ÇALIŞACAK"

Balıkesir'in tarımın, turizmin, eğitimin merkezi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Çiftçi zarar eder mi? Buğday, arpa, yulaf, et, canlı hayvan dışarıdan geliyor. Sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı? Bunların tamamı olacak. Onlar 5'li çeteler için çalıştılar, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. 85 milyon birlikte çalışacağız; Türkiye'nin büyümesi kalkınması için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çalışkan insanlarımız var" diyen Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri hazır olacak. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de öğrenci de olacak. Her köyde öğretmen dışında ziraat mühendisi olacak. Bunların ücretlerini hükümet ödeyecek. Toprak analizi yapacak, hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyleyecek. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner orada olacak, hayvanların aşılarını yapacak, yardımcı olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz. Hepsi üretecek, hepsi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Köylerin boşaldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, köylerde tarımla uğraşan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

KURBAN BAYRAMI'NDA 15 BİN LİRA İKRAMİYE

Emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, "2015'ten bu yana söylüyorum; 'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ücreti kadar ikramiye verin' diye. Sonra baktılar Bay Kemal haklı ikramiye verdiler ama düşük. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var, her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz" dedi.

"Biz mütevaziyiz. Evimiz, barkımız, mutfağımız, çocuklarımız da öyle" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz çocuklarımız askerlik yapsın diye, bedelliye göndermedik. Garibanın çocuğu askerlik yapıyorsa, Bay Kemal'in oğlu da askerlik yapsın dedik. Siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. O nedenle ahlaklı, erdemli, bilgili bir siyaset mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi kazanacağız" diye konuştu.

"418 MİLYAR DOLARI GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"418 milyar dolar, devleti soydular. Güçsüzseniz, paraları kaptırmışsanız sizin bu ülkeye faydanız yoktur. 'Beni kızdırma, senin malvarlığını araştırırım' dedi, tek cümle kurulamadı. 418 milyar dolarlık malı götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal bu parayı bulamaz. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. O paralar 5'li çetelerin, uyuşturucu baronların paraları değil, 85 milyonun parasıdır. Çalındı ve geri getireceğim.

Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Baba da evlat da işsiz. İmkanlar sınırlı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. KPSS'de yüksek puan alıyorlar, mülakatta eleniyorlar. Mülakatı kaldıracağım, torpili bitireceğiz. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak."

"SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİM"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'yi yol geçen hanı haline getirdi. Sanki bu ülkenin sınırı yok. 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu, güçlü bir ülkedir. Suriye ile barışacağız. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

MİLLİYETÇİLİK VURGUSU

Tank-palet fabrikası ve Suriye'de 34 askerin şehit edilmesi konusu üzerinden milliyetçilik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkıyorlar. Tank-palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiler. Tank-palet fabrikasını alacağım ve şanlı ordumuza vereceğim. Sen 3-5 kuruş için dileneceksin, Bay Kemal dilenmez. Düne kadar hakaret ettiğin adamın ayağına gidiyorsun.

Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 2 gün sonra Erdoğan, Putin'e gitti kapısında bekledi. Putin kronometreyi açtı, kaç dakika beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur dünya lideri olmak, Türkiye'nin itibarını korumak? Bu mudur milliyetçilik?"

"ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ ELEKTRİK VERECEĞİZ"

"Yeni bir sayfa açmak zorundayız" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin çiftçiye bedava elektrik vereceğiz' dedi. 'Elinizi tutan mı var' dediler, yaptık. Dışarıdan doğalgaz, petrol alıyorsun para ödüyorsun. Güneş bedava. Önce Şanlıurfa'dan başlayıp tüm Türkiye'ye bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl devlette çalıştığını hatırlatırken, "Savurganlığı bitireceğim. 16 uçağı satacağım yangın söndürmek için uçaklar alacağım. Orman yangınlarına karşı yeni filolar oluşturacağız. Türk Hava Kurumu'na vereceğiz, o kuruluş yine bir numara olacak. Kızılay'ı tekrar düzelteceğiz. Başındaki adamları alacağız. 5-6 maaş almayı bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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