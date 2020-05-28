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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altı için devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak" diye konuştu.

Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri, 14-20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacak, yani ikili sistem yok artık bunu teke indiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ ESNAF İŞ YERİNİ AÇABİLECEK

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırması ve pazar günleri 14-20 saatleri arası istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız; maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek" dedi.