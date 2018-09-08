Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tahran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sonrası sosyal medya hesabından 5 dilde açıklamalarda bulundu.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 7, 2018

"AKAN KANIN DURMASI İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Erdoğan Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak paylaştığı tweetlerde, "Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir." dedi.

"BİZ BÖYLE BİR OYUNUN ORTAĞI DA SEYİRCİSİ DE OLAMAYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 7, 2018

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