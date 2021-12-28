Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cari fazla vereceğimiz günler yakın 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Her yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahipleriyle burada buluşarak artık bir geleneği iyice yerleştirdiğimize inanıyorum. Bu yıl 66 bilim insanımız yaptıkları çığır açıcı çalışmalardan dolayı ödül alacaklar. 3 bilim insanımız da TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nü alacak.

Batı medeniyeti her ne kadar referans vermekten imtina etse de bilimde atılan seviyenin temelleri doğu medeniyetinde atıldı. Tarihe kısa bir yolculuk yaptığımızda batının karanlık çağını yaşadığı dönemde doğunun altın çağını yaşadığını görüyoruz. Çok sayıda bilim insanımız o dönemde tarih yazdı.

'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK, SİYASİ BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ'

Elbette sadece geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız. Ama köprü kurmadan da yapamayız.

Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz.

İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Biz sonu gelmeyecek bu fetih için yeni Fatih'ler yetiştirmenin derdindeyiz.

'PROF.DR.FUAT SEZGİN ADINA BURS PROGRAMI BAŞLATIYORUZ'

Aziz Sancar bursu dışında da yeni bir burs programını da buradan duyurmak istiyorum. Dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası için yeni bir burs programı açıyoruz.

Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarına destek olmak hepimizin boynunun borcudur.

Öte yandan üniversitelerimizin fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilim alanlarına ilgisi istediğimiz seviyede değil.

Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın temeli olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz.

CARİ FAZLA AÇIKLAMASI

Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleriyle ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta da ortadadır.

İhracatta yılık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vereceğimiz günler yakındır. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir

Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. "

İŞTE TÜBA ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Kolombiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde de, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay'a verildi.