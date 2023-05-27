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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beykoz'da "Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki...
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz.

14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi yarın farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini görünce milleti kutuplaştırıcı oyunlara gelmeyeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak.

14'ünde kime oy verirse versin, yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir. Onları da davet edeceğiz, onlar da milletin evlatları.

Yurt dışında 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor. O oylar Ankara'ya geldi. O torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak. Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan ayrılmayanlar sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde muzaffer sayılacak.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

'Kadınlar kaybedecek' diyorlar, bunlar böyle sahtekar. 21 senedir kadınlar hep kazandı. Ama siz kızlarımıza üniversitelerimizin kapılarını kapattı. Senin yardımcın ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırdı. Şimdi nerede Nur Serter, yok. Sen göstermelik başörtülü kızlarımızı alıyorsun. Bırak bu sahtekarlığı. Biz sizin cemazievvelinizi biliyoruz.

Benim kızlarım imam hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım. Şimdi böyle bir sıkıntı yok.

Tokatköy'ün sıkıntıları var, Büyükşehir baypas edeceğiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak halledeceğiz.

"MECLİS'TE YASAL DÜZELEME YAPACAK GÜCÜN YOK"

Bay bay Kemal sen hukuk bilmiyorsun. Parlamentoda sayın ne, hiç. 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. Biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz, senin gücün yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı ne diyecek 'Hadi oradan'. Bay bay Kemal sen önce hukuku öğren. Yalanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan yapamayacaksın.

Bay bay Kemal çıkmış milliyetçi olmuş. Hiç uzağa gitmesin bizim 21 yılda yaptıklarımıza baksın. Masa yumruklamakla milliyetçi olmaz. Kandil'le, Pennsylvania ile kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydanlarda eli kanlı teröristlere özgürlük isteyenlerden milliyetçi olmaz. Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. Masalarında oturdukların sana delikli kuruş vermezler. Sen cahilsin. Büyükşehirlerde ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da ne yaptınız, rezalet.

Milliyetçilik al bayrağa uzanan elleri kırmakla olur. Milliyetçilik Azerbaycan'la sırt sırta verip Karabağ'ı özgürleştirmekle olur. Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, yarın yine yanlarında olacağız.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu 6 benzemezi bir araya getirerek bir sofra kurdu. Her ne kadar tutmasa da Kılıçdaroğlu bu sofrayı 'Halil İbrahim sofrası' diyerek millete pazarlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu ve masadaki arkadaşları 1,5 sene boyunca toplandılar, yediler, içtiler, eğlendiler, kavga ettiler. Toplam oyları yüzde 1'i bulmayan masa arkadaşları 40 milletvekilini cebe koyarak masadan kalktılar. Hesabı da Kılıçdaroğlu ile CHP seçmenine ödettiler. Kumar masasının tek kaybedeni CHP Genel Başkanı ve CHP seçmenidir. Türk siyaseti tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahne olmuştur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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