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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düştüğümüz yerden kalkarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de sel bölgesini ziyaret ederek, Karadeniz Sahil Yolu'nda yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ünye'de vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var" dedi. Döviz bozdurma çağrısını yineleyen Erdoğan, "Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız" dedi. Erdoğan, Brunson krizinin ardından ilişkilerin gerildiği ABD'ye de "Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz" ifadeleriyle seslendi

11.08.2018 - 13:37 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyette. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması. 1960'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma Bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünye'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.''

Erdoğan, Ünye'de vatandaşlara hitabında da şu mesajları verdi:

Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim.

Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz. 

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YORUMLAR 23
  • Misafir 2 dakika önce
    reis dik dur eğilme
  • Misafir 3 dakika önce
    madem dolarla işimiz yok neden bozduruyoruz. zaten sorun dolarin yukselmesi degil ki. Turk lirasinin deger kaybetmesi. TL her tur paranın karsisinda deger kaybediyor. azerbaycan in manati bile yukseldi. bu cendereden elbet cikariz da halka nelere malolacak hep birlikte yasayip hep birlikte gorecegiz. yazik fakir fukaraya..
  • Misafir 3 dakika önce
    ama ne kadar ilginç ki kur şu olacak denilmiyor. ülke nereye ne zaman düştü kim neden bişey demiyor
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