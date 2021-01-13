HABERTURK.COM

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini güncellemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağının açıklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlara BİP'in kullanılmasını önerdi ve "Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standartları BİP gibi milli mesajlaşma kullanım alanı yaygınlaşıyor. İnşalah önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı sosyal medya uygulamaları ile ilgili açıklamaları şöyle:

"İnsanların dolandırıldığı, tacize uğradığı, onurlarının çiğnendiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Özgürlük kılıfı altında yalan haber, hakaret, tehdit, provokasyonların kol gezdiği bir iklime Türkiye'yi terk etmeyeceğiz. Kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.

"BATI'DA NASIL ÖDÜYORSAN BURADA DA ÖDEYECEKSİN"

Şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Batı'da nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin. Bu amaçla bir taraftan kendi milli ve yerli alternatiflerimizi geliştirirken diğer taraftan da hukuki düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Verilerimizin korunmasında hassasiyetimizi gösteriyoruz. Geçen hafta yaşanan hadiselerden sonra inşallah bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Bazı uluslararası şirketlerin içinde yer aldığı skandallar bu konuda ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini göstermiştir.

"KİŞİSEL VERİLER KONUSUNDA ÇİFTE STANDART"

Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standartları BİP gibi milli mesajlaşma kullanım alanı yaygınlaşıyor. İnşalah önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum.

İnşallah yerlisini biz de kuracağız, zaman yakın. Darbe dönemlerinde Türk medyasının nasıl kötü bir görüntüye sürüklendiğini hepimiz gayet iyi anlıyoruz. Ayrıcalıklarını kaybedenler rahatsız olsalar da bugün daha renkli, d emokratik ve çoğulcu medya yapısına sahibiz. Eksikliklerimiz elbette var. Bunları gidermenin yollarını arıyoruz."