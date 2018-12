Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, "Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii", "Milli Sanayi Hamlesi için Nitelikli İnsan Kaynağı" ve "Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi" başlıkları altında üç panel düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.



- Gerek Zeytin Dalı gerek Fırat kalkanı harekatlarında kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik



- Bugün terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni bu lojistik desteğin bize sürekli olarak gelmesidir. Yoksa Batı’dan hiçbir şey gelmez gelmedi, hep kapılardan döndük. Türkiye’ye gelince hep kongre izin vermiyor dediler. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandırdık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Dünyada yaşanan sayısız örnek en büyük ispattır. Savunma sanayinde belli bir yere ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez



- Savunma Sanayisinin önemli bir bölümünü son 16 yılda kat ettik. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı noktalara getirmeyi başardık. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz



- Biz geleceğe hazırlanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, hizmeti bütün bunları esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta kararlıyız. İhracatı hedef alan uluslararası ilişkilerimize katkı sağlayacak değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir



- Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kurumlara devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi vizyonun sözde kalmayıp proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma projeleri. Seri üretim, prototip geliştirme alt sistem geliştirme önceliklerimiz arasındadır. Her türlü düzenleme ve teşviki hayata geçiriyoruz.



- Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkanları yanında TÜBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bir işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. 5, MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir. Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insansız hava aracını da yaptı şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar

- Çok kararlıyız, bayraktar, İHA ve SİHA'larımız, ANKA'mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemize hizmet etmeye başladı. ATAK helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz.

- Korkut hava savuma silahımızın teslimatına, hisar savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili gelişmeler önemli bir aşamaya geldi. Kasırga, Bora, som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

- Daha uzun menzilli olanlarını da yapmak bunların üretimine geçmek istiyoruz. Uzun menzilli füzelerle daha önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Daha ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştirme faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor. Önemli adımlardan bir tanesi ALTAY tankını seri üretim aşamasına getirdik. Ne kadar önemli olduğunu Afrin'de gördük. Altay'la çok daha farklı mevzi kazanacağız.

Bu süreçte çok acil olmayan hiçbir ürünün ithal edilmemesi gerektiği talimatını buradan tüm kurumlara veriyorum. Bizi muhtaç etmeyin. Artık biz kendimiz üretmek zorundayız. Bu millet yapar mı? İnanıyorum yapar. Yapıyorlar ve yapacaklar. Devletimizin ve milletimizin tek kuruşunun dahi amacımıza uygun olmayan yerlerde kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

- Aksi halde baskıya uğradığını düşünen varsa bize bildirmelerini istiyorum. Kimsenin çıkarı ülkenin çıkar ve menfaatleri üzerinde olamaz.

- Türkiye'yi hedeflerine fazilet ve hedeflerinden ayrılmayan, ilim irfan idare erbabıyla ulaştıracağımıza inanıyorum. Savunma sanayisinde çalışmalar keyfe keder değil mecburiyetten kaynaklanıyor. Ülke olarak ne zaman başımız dara düşmüşse ciddi bir ambargoya maruz kaldık.

- Ne kadar haklı olursanız olun sahada uygulayacak imkanınız yoksa kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor. Suriye krizi sırasında yaşadıklarımız bizim için çok ibret verici derslerle dolu. Terör koridorunu orada inşa etme gayreti içindeler. Biz terörist diyoruz başta Amerika olmak üzere terörist değil diyor. Bunları bizzat kendilerine söyledim. NATO'da beraberiz stratejik ortağız. DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel beraber yapalım. Rakka'da bir şey yapacaksanız gelin beraber yapalım.

- Münbiç'te hala netice alamadık. Açıklama yaptı, Sayın Başkan diyor ki, 30 günde bunları temizleyeceğiz. Göreceğiz umarız ki temizlerler.

- Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. Güçlü bir orduya sahibiz bunu hepsi kabul ediliyor. Biz ne zaman Suriye'de sahaya girdik o zaman işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı'nda patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı harekatıyla bir başka balonlarını patlattık. İdlib'de Rusya ile birlikte bir başka krizin önüne geçtik

- Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. 20 bin tırı aşkın Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç gerek gönderildi. Stratejik ortağımız gönderdi. Söylüyoruz kabul etmiyorlar. Sizin varsa bizim de istihbaratımız var. Bu konuda maalesef Amerika ile derin bir görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçek

- Ülkemizin güney sınırları muhtelif terör örgütleri tarafından adeta kuşatılınca Amerikalılara bunun sürdürülemez olduğunu ifade ettim. Onlar da şahsıma Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu, terör örgütleriyle ilişkilerini taktiksel olduğunu söylediler. DEAŞ'a yapılan operasyonları birlikte yapalım diye teklif ettik. Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütü unsurlarını sahaya sürmeye devam etti. 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar

- Hiçbir siyasi çıkar bir ülke halkının kendi vatanında huzur ve güvenle yaşaması kadar katkıda bulunamaz. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk kurmak isteyenlerle yol yürüyeceğiz.

- Evet şimdi heyecan tavan yaptı… T625 genel maksat helikopterimizin adını uzun istişareler neticesinde GÖKBEY olarak belirledik. Ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum…

